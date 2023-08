Un nutrizionista (gratis) per il quartiere di Is Mirrionis  

Qualche anno fa hanno liberato dai rifiuti la piazzetta davanti al palazzetto di via Monte Acuto dove si allenano e piantato diversi alberi e piantine in tutto il quartiere (di Is Mirrionis). Poi hanno dato vita al progetto “uno psicologo per amico” che permette a tutte le atlete e alle loro famiglie la possibilità di ottenere consulenze gratuite con uno psicologo professionista. Adesso hanno contattato una nutrizionista che su richiesta delle famiglie delle atlete seguirà la squadra, ma il servizio, gratuito, verrà esteso anche ai residenti del quartiere. L’associazione sportiva Karalis ginnastica ritmica, da più di quindici anni un presidio sportivo, culturale e sociale a Is Mirrionis, non smette di coltivare i valori dello sport e della condivisione. E anzi, con il nuovo progetto del nutrizionista aperto alla comunità, rilancia. «Alla luce dei tanti casi di anoressia bulimia e in un’ottica dell’educazione di una corretta alimentazione, ci piacerebbe lasciare una traccia indelebile di quanto l’alimentazione sia fondamentale sotto tutti i punti di vista e soprattutto facilitare nei bambini una presa di coscienza e consapevolezza fin da piccoli sull’importanza del prendersi cura di se stessi», dice Francesca Ravot, referente della Karalis ginnastica ritmica nonché tecnico e allenatrice. E aggiunge: «Il servizio sarà ampliato a tutto il quartiere in maniera totalmente gratuita in un’ottica di condivisione di intenti che migliori e dia un valore aggiunto a tutto il quartiere. Questo perché un’associazione sportiva può fare molto di più che insegnare la pratica sportiva qualche ora alla settimana; creando infatti una condivisione di intenti con i genitori, ecco come possono nascere cose belle in ogni quartiere».

Così come è accaduto con l’esperienza dello psicologo, diventato punto di riferimento delle atlete e delle famiglie non solo in vista delle gare e dei campionati, anche quella nuova (con il nutrizionista) è già un successo: perché nasce da un’iniziativa di pochi e, senza grandi risorse né sovvenzioni di alcun genere, arriva a coinvolgere un intero quartiere. ( ma. mad. )

