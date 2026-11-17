Il vecchio pavimento in marmo sarà sostituito dal biancone di Orosei
Sinnai.
Un nuovo volto per piazza Chiesa
Il vecchio pavimento in marmo sarà sostituito dal biancone di Orosei
Raffaele Serreli
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