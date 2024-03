Un nuovo volto per la Sala Pira 

Da struttura vandalizzata e abbandonata per anni, a centro di aggregazione nel cuore della città. Grazie anche al lavoro di un gruppo di giovani alla ricerca di un riscatto fuori dalle sbarre dopo una vita difficile e alcuni reati - più o meno gravi - commessi in passato. Ragazzi, e ragazze, che con la supervisione dell’associazione Domu Mia - in collaborazione con l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna - si occuperanno della rinascita della sala Michelangelo Pira voluta e finanziata dal Comune. «Uno spazio rimasto troppo tempo inutilizzato, che diventerà un centro aperto alla città», annuncia l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni.

Il piano

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di pulizia e sgombero all’interno della struttura, poi il restyling spetterà alle imprese specializzate. «A darci una mano d’aiuto c’è un gruppo di dieci ragazzi che stanno scontando pene alternative alla detenzione», spiega Ninni Santus, presidente della cooperativa Domu Mia. Giovani residenti in tutto l’hinterland di Cagliari, ciascuno con tuta bianca, guanti e mascherina forniti dall’associazione. Una sorta di prova attraverso i lavori socialmente utili, e il tentativo di ricostruirsi una nuova vita. «In questo modo hanno la possibilità di rendersi protagonisti per un futuro migliore, per se stessi e per la collettività».

I segni delle intrusioni clandestine notturne nella struttura comunale sono evidenti: sedie e vetri rotti, estintori svuotati e buttati in mezzo alle stanze. Lo stesso scenario che si era presentato in occasione di un sopralluogo della commissione Politiche sociali poco dopo l’inizio della consiliatura.Le risorse per la ristrutturazione ci sono da tempo, 300mila euro del bilancio comunale. L’obiettivo è avere entro il 2024 un nuovo spazio dedicato ai giovani, ma anche agli anziani e alle famiglie. Con accanto il parco Matteotti in fase di riqualificazione da alcune settimane.

Le voci

«Siamo impazienti di vedere la sala Pira nuovamente frequentata, nel rispetto della progettualità studiata dall’amministrazione comunale nell’ambito di un percorso di rigenerazione urbana che nel caso specifico interessa un edificio veramente centrale nel tessuto urbano», commenta l’assessore ai Servizi sociali Camboni. Martedì è stata firmata la convenzione con il partner individuato per coprogettazione, la cooperativa sociale “Liberi Tutti” che si avvale della collaborazione dell’associazione isolana “Domu Mia”. «Come assessorato», aggiunge Camboni, «abbiamo definito gli standard e gli obiettivi da raggiungere per quello che diventerà presto un centro di incontro intergenerazionale, un po’ sul modello di quello già inaugurato in piazza IV Novembre, ma con una strutturazione anche più ampia dal punto di visto degli orari di apertura, dell’offerta e della quantità di utenti coinvolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA