Un nuovo volto per “Is Forreddus” 

Nuovo volto per la zona residenziale de “Is Forreddus” a Elmas. Durante il Consiglio comunale del 30 settembre, sono state approvate all’unanimità due delibere chiave per dare una svolta decisiva al piano di lottizzazione della zona, puntando su verde pubblico e regole edilizie decisamente più chiare e ordinate.

La delibera più importante aggiorna il piano di lottizzazione a 24 anni dalla prima approvazione. Visto che nel frattempo sono scattate nuove tutele paesaggistiche per la vicinanza al torrente Rio Sa Murta, il Comune ha deciso di riorganizzare gli spazi urbani in modo armonico. La novità principale è l’eliminazione di una strada che non serviva più: al suo posto nasceranno un grande parco centrale e spazi verdi aperti a tutti, per un quartiere molto più vivibile. Per le case ancora da costruire arrivano inoltre indicazioni precise su forme, colori e materiali, così da integrarle al meglio con il contesto naturale circostante.

In precedenza, un’altra delibera ha riguardato un piccolo pezzo di strada dismesso, di circa 186 metri quadrati. L’area ha perso la sua vecchia funzione pubblica ed è stata ufficialmente sdemanializzata e divisa: una piccola porzione andrà agli standard del quartiere e il resto ai proprietari privati, dopo la stima del valore di mercato.

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