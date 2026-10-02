SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Elmas.
03 ottobre 2026 alle 00:29

Un nuovo volto per “Is Forreddus” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo volto per la zona residenziale de “Is Forreddus” a Elmas. Durante il Consiglio comunale del 30 settembre, sono state approvate all’unanimità due delibere chiave per dare una svolta decisiva al piano di lottizzazione della zona, puntando su verde pubblico e regole edilizie decisamente più chiare e ordinate.

La delibera più importante aggiorna il piano di lottizzazione a 24 anni dalla prima approvazione. Visto che nel frattempo sono scattate nuove tutele paesaggistiche per la vicinanza al torrente Rio Sa Murta, il Comune ha deciso di riorganizzare gli spazi urbani in modo armonico. La novità principale è l’eliminazione di una strada che non serviva più: al suo posto nasceranno un grande parco centrale e spazi verdi aperti a tutti, per un quartiere molto più vivibile. Per le case ancora da costruire arrivano inoltre indicazioni precise su forme, colori e materiali, così da integrarle al meglio con il contesto naturale circostante.

In precedenza, un’altra delibera ha riguardato un piccolo pezzo di strada dismesso, di circa 186 metri quadrati. L’area ha perso la sua vecchia funzione pubblica ed è stata ufficialmente sdemanializzata e divisa: una piccola porzione andrà agli standard del quartiere e il resto ai proprietari privati, dopo la stima del valore di mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Voto segreto, caccia ai franchi tiratori

Lunedì la resa dei conti dopo il passo falso in Aula. Commissioni, M5S ancora a rischio 
Cronaca

«Un angelo del cielo mi ha salvato la vita, non lo dimenticherò»

Oristano, per una caduta la donna ha rischiato di morire dissanguata 
Sara Pinna
Il festival.

I segreti del meteo nello spazio

Viviana Montaldo
Campo largo

Schlein gela Conte: «Uno non vale uno»

La Dem: il leader è chi ha più voti. Il M5S: primarie, e su Renzi garantisca lei 
L’inchiesta

Garlasco, l’ottimismo di Sempio

«Non ci sono argomenti per andare a processo. Nel caso, lo affronteremo» 
Il conflitto

Trump invia navi da guerra in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti prepara l’escalation militare contro l’Iran 