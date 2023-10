Un nuovo video del delitto Cozzolino 

La teste chiave che per la terza volta non si presenta in aula e un nuovo video che documenta l’aggressione mortale ai danni di Tony Cozzolino: sono questi i temi dell’udienza in Corte d’Assise a Sassari nel processo a carico di Davide Iannelli. L’uomo, 49 anni, è accusato di avere cosparso di benzina il rivale Tony Cozzolino e di avergli procurato ustioni che ne hanno causato il decesso. I fatti sono avvenuti a Olbia nel marzo dell’anno scorso.

La teste sparita

È stata battaglia in aula sulla posizione della compagna della vittima, una donna di cittadinanza polacca citata come teste dal pm e parte civile nel processo. Ieri, per la terza volta consecutiva, la donna non era in aula. Per i difensori di Davide Iannelli, Cristina e Abele Cherchi, non si può prescindere da questa deposizione, come da quella della madre di Cozzolino. La compagna della vittima, stando agli atti, sa molte cose su quanto avveniva nel condominio di via Petta, dove è maturato il delitto. La donna è a conoscenza anche delle vicende di Rosa Bechere, la compagna di Iannelli sparita nel nulla un anno fa. La teste potrebbe essere all’estero, forse in Polonia. Un altro giallo nella vicenda drammatica di Cozzolino.

Il video

Ieri in aula è spuntato un nuovo video del delitto avvenuto in strada. È stato consegnato dal legale di parte civile, Giampaolo Murrighile. Per il penalista e per il pm dimostra la premeditazione. Per le difese non aggiunge niente di nuovo. Il medico legale Salvatore Lorenzoni ha confermato che la vittima è morta per le ustioni. Nella prossima udienza saranno sentiti i testi indicati dal’avvocato Antonio Fois, legale di parte civile.

RIPRODUZIONE RISERVATA