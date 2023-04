Un nuovo vice per il sindaco 

Giuseppe Piras, 69 anni, imprenditore edile, è il nuovo vice sindaco di Ussana. La sua nomina è avvenuta con decreto del sindaco Emidio Contini, che prosegue nel turn-over fra gli assessori chiamati alla carica di numero due del Municipio. Giuseppe (Pinuccio per tutti) Piras, sostituisce nella carica Marirosa Contini, assessora, che ha ricoperto la carica di vice sindaca dall’1 novembre 2021. «È intendimento del sindaco garantire l’alternanza degli assessori nella funzione di vice sindaco, consentendo ad ognuno di loro di acquisire tale esperienza. Nomina l’assessore Giuseppe Piras vice sindaco del Comune di Ussana a decorrere dall’1 aprile 2023», si legge nel decreto firmato da Contini.

I precedenti

Era successo anche nel 2021, quando lo stesso dispositivo era stato usato per la nomina di Marirosa Contini (in carica per 18 mesi), chiamata a ricoprire la carica di vice sindaca all’indomani della rottura tra lo stesso sindaco Contini e la sua ex fedelissima Manuela Sedda. Tre vice sindaci in meno di tre anni e, a differenza di quanto avvenuto per le ultime due nomine (di Marirosa Contini prima e di Pinuccio Piras ora) la revoca dell’incarico a Manuela Sedda avvenne – come ammise lo stesso sindaco Contini – «in modo unilaterale», ufficialmente in nome dell’alternanza fra assessori, ma che aveva rappresentato la rottura dei rapporti fra sindaco e vice.

I commenti

«Quella di vicesindaco è ormai una delega frantumata dai giri di giostra», è il commento al veleno della ex vice sindaca Manuela Sedda (255 preferenze personali al voto del 2020), che dopo la revoca (nel giugno 2022) delle deleghe assessoriali alla Cultura e Pubblica istruzione assiste da semplice consigliera alla questione politica ussanese. Il nuovo numero due del Comune non si fa coinvolgere nelle polemiche. «La scelta del sindaco Emidio Contini di nominarmi suo vice mi onora e gli sono grato per questo», commenta Pinuccio Piras, sposato con due figli, che con la nuova carica mantiene le deleghe assessoriali a Edilizia scolastica, Viabilità e Verde pubblico. Grande passione per la viticoltura (coltiva 4 ettari di pregiati vitigni nella fertile campagna ussanese) Pinuccio Piras assicura: «Sono a disposizione per il bene della comunità».