Un nuovo stadio per le società di calcio 

Partono i lavori del primo lotto per il completamento degli impianti sportivi “Renzo Laconi” di Guspini. Si comincia con un investimento da 800mila euro, grazie ai quali verrà sistemato un manto da gioco in erba sintetica di ultima generazione. Previsto anche il rifacimento degli spogliatoi e delle tribune.

Nelle casse del Municipio ci sono circa due milioni e mezzo di euro che non bastano per completare uno stadio moderno e funzionale. La spesa preventivata dal Comune nel 2016 in base al progetto firmato dell’ingegner Franco Martis in sintonia con la Lega nazionale Dilettanti della Federcalcio è infatti lievitata. In sintesi servono altri 300mila euro che il Comune sta cercando di reperire.

Le reazioni

Nel paese, società e associazioni sportive, hanno plaudito l’avvio dei lavori perché attualmente si devono rivolgere a strutture private a pagamento. Il segretario della Don Bosco Fortitudo Sergio Virdis esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori. «Gli impianti sportivi favoriscono il progetto di collaborazione tra le società Don Bosco Fortitudo e il Guspini Calcio, quest’anno è stato raggiunto l’obiettivo di unificare tutte le categorie giovanili, dai Primi Calci agli Allievi, sotto il nome di Settore Giovanile Guspinese. L’unificazione delle forze sportive di due società storicamente rivali ma profondamente interconnesse rappresenta un passo decisivo verso un calcio giovanile che vuole continuare ad essere locale e vuole far crescere i ragazzi rafforzando la compattezza e l’amicizia tra i nostri piccoli calciatori. In attesa del completamento del nuovo stadio “Renzo Laconi” su erba sintetica i giovani calciatori utilizzeranno il campo sportivo privato del San Domenico Savio e la struttura privata Sa Rocca con ingenti spese, a cui si spera venga incontro l’amministrazione».

I ciclisti

Sooddisfatto dell’investimento sulle strutture sportive anche il presidente dell’Unione ciclistica guspinese Sandro Atzeni «Lo sport favorisce la partecipazione all' attività motoria e sportiva, dentro e fuori le scuole, la mancanza di spazi e di momenti dedicati allo sport contribuiscono i giovani ad effettuare attività sedentarie con l'uso di dispositivi quali cellulari e pc o della tv diventando allergici all' attività sportiva. Lo sport favorisce nuove amicizie, dispensa emozioni e insegna il rispetto delle regole e dei compagni, vissuto come un gioco e un modo di divertirsi, allontana i ragazzi dalle cattive amicizie».

Il Comune

Soddisfatta l’assessora allo sport Giorgia Massa «Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo risultato. Guspini possiede molti impianti sportivi, tra cui anche un campo erboso, ma mancava un campo da calcio in sintetico. Era un obiettivo di questa amministrazione che siamo riusciti a portare a termine. I lavori sono appena iniziati ma speriamo di poterlo dare presto in utilizzo alle nostre società calcistiche».

