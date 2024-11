Un nuovo sportello di portierato sociale 

Dare supporto e orientamento alle cittadine e ai cittadini, facilitare l’accesso a servizi essenziali e migliorare l'inclusione sociale. È questo l’obiettivo del nuovo sportello di accoglienza attivato ieri in via Premuda 48, nei locali dell'ex asilo del quartiere di Is Mirrionis. Sarà aperto martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

Il progetto

L’iniziativa, supportata dall’amministrazione comunale, fa parte del progetto “Portierato sociale”, attività di accompagnamento degli inquilini coinvolti nella sperimentazione del portierato sociale del programma Iti Is Mirrionis 2014-2020. Il servizio sarà disponibile due mattine e due pomeriggi alla settimana, per offrire informazioni e direttive su misura per le esigenze dei residenti e delle famiglie locali.

In particolare sarà possibile ricevere indicazioni aggiornate sui servizi del territorio e sulle risorse disponibili nella zona, consulenze per la compilazione di domande online e bandi comunali, appoggio nella preparazione e nell’invio della documentazione necessaria per accedere a contributi, agevolazioni e servizi, assistenza per l’ottenimento di credenziali digitali indispensabili per l’accesso alle prestazioni online della pubblica amministrazione come l’attivazione di Spid e Pec, suggerimenti per la stesura e l’aggiornamento del curriculum vitae per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e supporto nella prenotazione di prestazioni sanitarie tramite Cupweb.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono contattare il numero 392 3630914 o scrivere all’email itiportieratosocialecagliari@gmail.com. Sono attivi anche i canali social Facebook e Instagram “itiportieratosocialecagliari”.

