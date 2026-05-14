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L’iniziativa.
15 maggio 2026 alle 00:15

Un nuovo spazio riservato ai giovani 

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Dare un nome alle emozioni, riscoprire relazioni e costruire comunità. Con questo obiettivo nasce nel cuore di Mulinu Becciu l’Hub “Anime sul Filo”, un spazio dedicato ai giovani all’interno del centro di quartiere. Un luogo aperto, gratuito e creativo, pensato per offrire ai ragazzi un contesto sicuro in cui stare insieme nel dopo scuola. L’inaugurazione segna l’arrivo al centro Mu.Be. di un progetto che negli anni «ha coinvolto oltre 400 studenti delle scuole superiori di Cagliari – racconta la coordinatrice Melania Cabras – evolvendosi a partire da diverse esperienze educative promosse dall’associazione Panta Rei Sardegna con il Comune».

«Sarà uno spazio ibrido di linguaggi ma anche di contributi», spiega Marta Chessa, vicepresidente della cooperativa Panta Rei, raccontando il percorso che ha portato alla nascita dell’hub. La scelta di Mulino Becciu poi risponde a un bisogno emerso nei percorsi del Patto educativo di comunità: restituire al quartiere luoghi nuovi di aggregazione per i più giovani. «I condomini stavano diventando delle roccaforti – racconta Chessa –. I giovani si rinchiudono sempre più spesso e si perdono gli spazi di convivialità. Da qui l’idea di riappropriarci del centro di quartiere».

L’hub sarà aperto dalle 14 alle 19.30 ai ragazzi tra i 13 e i 21 anni. Qui si potrà arrivare dopo scuola, mangiare qualcosa, ascoltare musica, leggere, studiare o semplicemente stare. «Dalle 17 partiranno invece i laboratori artistici e creativi», dove l’arte diventa occasione di rielaborazione emotiva e di crescita personale. «L’idea è quella di uno spazio aperto – conclude la vicepresidente – dove chiunque possa entrare, fermarsi, tornare. O anche solo sapere che esiste un luogo in cui sentirsi parte di qualcosa».

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