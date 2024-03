Un nuovo spazio per gli sport all’aperto  

I cittadini di Fluminimaggiore d’ora in poi potranno avere un nuovo spazio pubblico per praticare le attività sportive all’aperto. Nei giorni scorsi sono terminati, infatti, i lavori per la realizzazione della nuova area fitness nei pressi del parco Nassiriya. «Si tratta di un progetto dell’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Marco Corsia – spiega Alessandro Matta, assessore comunale allo Sport – per il quale era stato destinato un finanziamento ministeriale di circa 28 mila euro. Abbiamo voluto portare avanti il progetto con l’installazione di 6 attrezzi da palestra ma adatti anche all’aria aperta, con l’intento di promuovere la pratica delle attività sportive nella nostra comunità». L’amministrazione comunale del centro ex minerario è intervenuta di recente con la manutenzione straordinaria della palestra di basket e pallavolo e dei campi da tennis e da calcetto. «Sia nella palestra sia nei campi da tennis e di calcetto – conclude Matta – abbiamo aggiunto altri fari a led, per potenziare gli impianti d’illuminazione. Provvederemo nelle prossime settimane con ulteriori manutenzioni sulla vecchia palestra all’interno dell’edificio della scuola media».

