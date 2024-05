Un nuovo semaforo sulla Statale 

È stato affidato l’appalto per la sostituzione del semaforo sulla Statale 126, nel tratto che attraversa il centro abitato di Guspini, all’incrocio tra via Mazzini, via Dante e via Sanna.

I lavori, del valore complessivo di 15.860 euro sono stati interamente finanziati dall’amministrazione comunale e prevedono la sostituzione di tutte le lanterne e il palo di sostegno del semaforo danneggiato. L’iter è stato avviato dal responsabile del servizio Urbanistica e manutenzioni del Comune Roberta Sedda dopo aver preso atto della nota del servizio di Polizia locale che segnalava l’avaria dell’impianto in seguito al danneggiamento provocato da un incidente. L’intervento è stato affidato, dopo la gara e l’offerta alla ditta sarda Semafori con sede a Sassari, via Monte Furru, per complessivi 15.860 euro. Soddisfatti i residenti della zona che da tempo sollecitavano e attendevano l’intervento che garantirà maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni.

L’incrocio, infatti, sempre molto trafficato, è stato teatro di diversi incidenti dovuti (nella maggior parte dei casi) alla mancata precedenza tra veicoli.

