Un nuovo reparto di ginecologia 

Le future avranno spazi più confortevoli e accoglienti. Sono stati inaugurati ieri mattina i nuovi locali dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino. La cerimonia, alla presenza delle autorità locali e della direzione della Asl del Medio Campidano, ha segnato un importante passo avanti per la sanità del territorio. Ora il reparto rinnovato dispone ora di 10 stanze per un totale di 18 posti letto, suddivise in due camere singole e otto camere doppie, tutte dotate di bagno dedicato e culle per i neonati. Un’attenzione particolare è stata riservata alla sicurezza, con l’allestimento di una camera di isolamento con sistema di aerazione a pressione negativa. Inoltre, il reparto è stato dotato di moderne strumentazioni per il monitoraggio delle gravidanze, tra cui un servizio di cardiotocografia per i tracciati cardiotocografici delle pazienti.

La cerimonia

L'emozione era palpabile durante l'inaugurazione dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia.. Il vescovo Monsignor Roberto Carboni, accompagnato dal cappellano dell’ospedale don Mario Meloni, ha impartito la benedizione dei locali. Presenti alla cerimonia Giorgio Carboni, direttore generale della Asl, Federica Pillai, direttore amministrativo, la direzione dell'ospedale, oltre a numerosi medici, infermieri, operatori sanitari, pazienti e loro familiari, anche il sindaco di San Gavino Stefano Altea, il sindaco di Villacidro Federico Sollai, presidente del Distretto di Guspini della conferenza socio-sanitaria territoriale, e il consigliere regionale Emanuele Matta.

Le reazioni

Il direttore del reparto, Antonio Campiglio, ha espresso grande soddisfazione: «Finalmente siamo pronti a dare delle certezze per la salute delle donne e dei neonati del territorio, grazie all’umanità delle cure che questo reparto ha sempre dimostrato, alla professionalità e alle competenze dei nostri operatori, medici, infermieri, ostetriche, pediatri e oss. La mia speranza è che questa ristrutturazione possa fungere da volano per riportare l’ospedale di San Gavino ai fasti del passato: ne ha tutte le potenzialità e il territorio ne ha bisogno». Il progetto ha previsto il rifacimento completo delle stanze di degenza, degli ambulatori, degli impianti tecnologici, delle pareti e dei pavimenti, con l’obiettivo di garantire spazi più accoglienti, funzionali e sicuri. Felicissimo il direttore generale della Asl Medio Campidano Giorgio Carboni: «L'inaugurazione dei nuovi locali dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Nostra Signora di Bonaria è un segnale tangibile dell'impegno della Asl nel migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti alla comunità. Un passo avanti importante per un futuro all'insegna della salute e del benessere. La ristrutturazione rappresenta un segnale concreto di attenzione per il miglioramento delle strutture sanitarie e un investimento strategico per il futuro dell’intero territorio».

