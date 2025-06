Un nuovo regolamento per gestire i lotti della zona Pip 

Un nuovo regolamento per la gestione dei lotti e delle aree comprese nell’area Pip di s’Acqua Sassa. C’è l’ok unanime del consiglio comunale sul nuovo strumento regolatorio da 18 punti con il quale il Comune punta a mettere ordine nell’area artigianale ubicata a pochi chilometri dall’abitato. Un’area che nonostante alcune importanti migliorie (il rifacimento e la valorizzazione della rotatoria d’ingresso durante il mandato di Massimo Ventura e l’installazione di 4 telecamere nel giugno 2024) presenta diverse annose criticità come è emerso dal dibattito in aula.

«I regolamento - ha detto l’assessora alle Attività Produttive Maria Elena Lusci - è una grande conquista. Nell’area Pip c’erano, e ci sono ancora, varie situazioni mal gestite e criticità evidenti alle quali metteremo finalmente mano prima di emettere un nuovo bando per l’assegnazione degli spazi ancora liberi». Voto a favore per l’ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza Massimo Ventura che ha anche auspicato di convocare un tavolo d’ascolto con gli operatori dell’area: «La zona artigianale fa schifo. Parliamo ormai di una attivazione avvenuta nel 2003 eppure c’è ancora un disordine totale sul quale nessuno per varie ragioni ha mai messo mano: lotti non pagati o pagati parzialmente, lotti non restituiti e varie irregolarità». Ventura ha anche chiesto la riattivazione del ponte sul Rio Terrazzu (competenza Anas e comune di Musei) per collegare l’area Pip alla statale 130: «Purtroppo Musei non la ritiene una priorità» replica dell’assessora. (s. f.)

