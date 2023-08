Un nuovo quartiere nelle ex fornaci 

Nell’area delle vecchie fornaci nasce un nuovo quartiere con case, percheggi, aree verdi e attività commerciali. L’ok è arrivato dal consiglio comunale che ha deliberato per la nascita della lottizzazione destinata a modificare l’urbanistica di Guspini.

L'area interessata dal progetto, cinta da muratura lungo quasi tutto il suo perimetro, ospita i ruderi di quello che in origine era lo stabilimento principale delle Fornaci Scanu-Ortu, stabile creato nel 1922 e dismesso intorno alla metà degli anni ‘60. I terreni sono compresi tra la via chiamata del Mattatoio, viale di Vittorio e via Gramsci, e sono proprietà di Fornaci Scanu Spa e Comunione famiglia Scanu, che saranno gli stessi committenti incaricati dell’esecuzione dei lavori.

Le ex fornaci

Tra i soci responsabili della realizzazione del nuovo comparto, Giuseppe Pintor esprime «grande soddisfazione per l'operato del consiglio comunale, con l'augurio per un veloce accordo sulla ripartizione delle volumetrie che coniughi al meglio l'interesse di tutte le parti, privati e pubblico, a beneficio della collettività guspinese». Lo stesso amministratore delegato di Fornaci Massimo Nurra si unisce al coro: «Siamo entusiasti del progetto, adesso si possono ritenere avviate le attività che porteranno alla riqualificazione dell’intero comparto”, evidenziando inoltre che “le opere saranno realizzate in armonia con le più attuali esigenze di confort e sostenibilità, tenendo conto anche dell’attuale sviluppo demografico di Guspini, oltre che delle esigenze economico-sociali, in un clima di piena collaborazione con l’attuale Giunta».

La lottizzazione

Sorgeranno attività commerciali, spazi adibiti a parcheggio, nuove residenze per persone singole e piccoli nuclei familiari, con annessa nuova rete stradale. Gli interventi dovranno tener conto degli spazi già assegnati alla viabilità pubblica cittadina, con la nascita prevista di un collegamento stradale tra la rotonda dei Giardini pubblici Joyce Lussu e l'incrocio tra viale di Vittorio, via Anna Frank e via Pavese, dove sorgerà una nuova rotatoria.

Il capogruppo di Impari Marcello Pistis rimarca quanto sia «doveroso approvare la proposta, perché completa il tessuto urbano restituendo un'ampia area al Comune». Ma l'opposizione lancia anche un monito: «Nel nostro paese abbiamo tantissimi immobili vuoti e inutilizzati. Attendiamo la presentazione del nuovo Puc per capire come l'amministrazione voglia affrontare il problema». Soddisfatto anche il consigliere di maggioranza Alberto Lisci: «Non posso nascondere la grande soddisfazione per il risultato ottenuto. La proposta dei proprietari dell'area da questo punto di vista giunge gradita perché presenta molti aspetti positivi che riqualificano una zona molto importante del tessuto urbano guspinese».

RIPRODUZIONE RISERVATA