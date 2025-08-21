Un nuovo progetto per il distributore chiuso da sette anni 

Chiuso da sette anni, il distributore di carburanti di Gairo attende nuova vita. Per poter riaprire, l’impianto ha necessità di essere sottoposto a profonda riqualificazione con interventi di adeguamento alle norme di sicurezza. Nei giorni scorsi, la Giunta di Sergio Lorrai ha dato il via libera al progetto esecutivo delle opere. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco. «Abbiamo approvato diversi progetti che, nei prossimi mesi e anni, contribuiranno a riqualificare e ammodernare il paese e l’intero territorio. Tra questi il progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione di carburanti. Nelle prossime settimane saranno affidati i lavori e, a seguire, la gestione dell’impianto». In passato era stata ipotizzata una formula diversa per il rilancio che, però, non ha riscosso l’interesse auspicato. «Per questo motivo - aggiunge Lorrai - il Comune ha scelto di farsi carico direttamente dei lavori, così da consegnare una struttura pronta all’uso a chi parteciperà alla futura gara». L’impianto è chiuso dal 2017, da un’ordinanza del sindaco dell’epoca, Francesco Piras. Il distributore, secondo gli accertamenti dell’Ufficio tecnico, era privo di certificazione di agibilità, attestati dell’impianto elettrico, dei sistemi di recupero dei vapori e delle autorizzazioni allo scarico. (ro. se.)

