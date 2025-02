Un nuovo progetto per convincere i danesi  a investire nell’Iglesiente 

Dopo i corsi di lingua italiana per studenti danesi, i due imprenditori iglesienti Enrica Lampis e Valentino Cocco ritornano in Danimarca per raccontare il nostro territorio. Ma stavolta l’intento non è solo divulgativo: vi è anche il tentativo di spingere i danesi a investire nel territorio iglesiente e non solo. L’impresa della coppia, lui di Iglesias e lei originaria di Samassi, che si erano conosciuti in Danimarca, è sostenuta da tre importanti iniziative che i due hanno organizzato in terra danese.

La prima tappa è all'Università di Aalborg, dove la coppia avrà l’occasione di presentare il proprio progetto di viaggi studio e il loro approccio all'autenticità nel turismo sostenibile. A seguito della presentazione, terranno una cena di networking organizzata dall'associazione “Incantos”, promotrice della cultura sarda in Danimarca, presso il pluripremiato ristorante “San Giorgi”, a cui parteciperanno circa 30 persone tra danesi e sardi, alcuni dei quali imprenditori interessati a investire nel nostro territorio. La tappa finale, infine, è un incontro privato con gli amministratori della più grande azienda importatrice di prodotti italiani in Danimarca, interessata a investire nel territorio iglesiente. «Si basa tutto sul rappresentare Iglesias in Danimarca – spiega Valentino Cocco – ma nel frattempo si costruiscono relazioni che porteranno in futuro a qualcosa di concreto per il nostro territorio. Il nostro viaggio non sarà solo un racconto della Sardegna, ma anche un incontro fra persone interessate a investire concretamente nel nostro territorio».

