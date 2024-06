Un nuovo progetto agrivoltaico di sessanta ettari a San Gavino «Contrari a ogni speculazione»  

Un nuovo progetto agrivoltaico, l’ennesimo, per il Medio Campidano. L’ha presentato la società Icar Solar Tre con sede a Roma assieme all’istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per la creazione di un impianto a San Gavino su una superficie di circa 60 ettari in località Pedraxiu, al confine con i Comuni di Gonnosfanadiga e Guspini. E proprio questi ultimi centri saranno interessati al passaggio dei cavi.

Il progetto

Prevede la creazione di un impianto che avrà una potenza di 31,58 megawatt con un sistema di accumulo di 30 megawatt. Così, a pochi giorni dalla grande manifestazione che si è svolta a Guspini, non si ferma l’avanzata delle società che vogliono realizzare impianti eolici e agrivoltaici con conseguenze spesso devastanti per il territorio. Sulla questione interviene subito il sindaco di San Gavino Stefano Altea: «In questa materia le competenze comunali in materia sono estremamente limitate. Da parte nostra ci sarà la massima attenzione per il rispetto del paesaggio e dell’ambiente. Siamo a favore della transizione ecologica e alle energie alternative ma fermamente contrari ad ogni forma di speculazione».

Reazioni

Sulla stessa linea il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti: «Nei Comuni come Guspini, Pabillonis, Gonnosfanadiga e San Gavino è prevista la produzione di circa il 15 per cento di tutta l’energia prodotta in Sardegna. Tutto questo è una follia e molte aziende, che vogliono speculare, scelgono la posizione più comoda per realizzare i loro impianti senza nessun rispetto per l’ambiente. Siamo contro questo e altri progetti di speculazione: ad esempio all’ingresso di Guspini dovrebbe sorgere una cabina elettrica di circa 12 ettari per accumulare tutta l’energia prodotta da tutti questi vari impianti mentre una cabina si sarebbe potuta fare con un minore impatto ambientale nella zona artigianale. Ci troviamo di fronte a persone che agiscono senza scrupoli con la sola finalità del guadagno e che sfruttano per il 40 per cento i soldi a fondo perduto del Pnrr». È contro uno sfruttamento indiscriminato Filippo Usai, uno dei giovani fondatori del comitato Arraju: «Nessuna comunità è immune da questa scellerata deturpazione e rovina dell’agro da parte delle multinazionali che vogliono usare la Sardegna per i loro squallidi interessi. È fondamentale, ora più che mai, essere coesi come amministrazioni comunali e cittadini indipendentemente dallo schieramento politico. È una battaglia che ogni sardo deve sentire sua». È per uno sviluppo sostenibile Bebo Casu, consigliere comunale di San Gavino e capogruppo della lista Civico 24-29: «Consumare il territorio per offrire ad altri lo sviluppo e la rendita dell’energia prodotta lascia i sardi nella condizione di sottosviluppo e mancata crescita». In prima linea c’è anche Luciana Mele del comitato “Terra che ci appartiene” di Gonnosfanadiga: «I comitati sono sempre stati contrari all’installazione di questi impianti di produzione in aree agricole, quando questi non sono direttamente riconducibili ad una azienda agricola in esercizio e quindi non vanno ad abbattere i costi dell’energia elettrica per l’azienda stessa. Auspichiamo un blocco delle autorizzazioni in itinere e di quelle appena inoltrate, che porti la Regione a poter esercitare pienamente le sue prerogative statutarie in materia di energia e programmazione del territorio».

