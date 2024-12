«Un nuovo ponte per il Sarrabus» 

Il fatto che un nuovo ponte tra Muravera e Villaputzu non sia una priorità – come ha fatto intendere l’assessore regionale Antonio Piu lo scorso 10 dicembre – non è andato giù al comitato dei cittadini che da ormai un anno lotta, appunto, per chiedere un ponte vero e non il rattoppo di quello vecchio. «Adesso – spiega Antonio Congiu, il presidente del comitato – abbiamo deciso di intensificare i nostri sforzi e coinvolgere in questa battaglia di civiltà tutti i cittadini di Muravera, Villaputzu, San Vito».

La lotta

Perché, se non si vuol far morire il Sarrabus, al primo posto ci deve essere un ponte moderno e sicuro che unisca i tre paesi, ormai tre rioni di una sola città: «Ma ci rendiamo conto - spiega Congiu – che stiamo spendendo 1,7 milioni di euro per mettere una pezza ad un viadotto che resterà vecchio ed obsoleto? Io lo chiamo sperpero di soldi pubblici».

Che il vecchio ponte, chiuso per rischio crollo l’8 dicembre del 2023, non sia adeguato neanche dopo la messa in sicurezza (i lavori procedono a rilento, nessuno sa quando termineranno) non lo dice Antonio Congiu. «Ho preso in mano uno studio dell’Università di Cagliari del 2021 commissionato dalla Regione – chiarisce il presidente - Le conclusioni sono inequivocabili, quel ponte è da buttare giù e da rifare proprio per questioni di sicurezza. Una piena del fiume, una di quelle che si potrebbero verificare ogni 50 anni, lo butterebbe giù». Tra le cause c’è la scarsa altezza dall’alveo: «Quando è stato costruito era di sette metri, oggi poco più di quattro. Si dovrebbe abbassare l’alveo di due metri e innalzare la campata di uno. Ed invece che si fa? Si buttano 1,7 milioni di euro su un ponte da demolire».

Lo spreco

Un messaggio ribadito da Paolo Congiu, fra i soci più battaglieri: «Chiunque abbia pensato e deciso di restaurare un ponte che risale alla fine del 1800 – sottolinea – ha mancato di rispetto a questo territorio e a i suoi abitanti. Ci rendiamo conto che si deve transitare a senso unico alternato, non ci sono marciapiedi, non sopporta carichi pesanti?». C’è poi l’incertezza sul termine dei lavori di messa in sicurezza: «A questo punto – aggiunge Ivano Casula, vice presidente del comitato – non sappiamo neanche se li porteranno a termine». Certo, nell’attesa della realizzazione di un nuovo ponte «è giusto – prosegue Antonio Floris, tesoriere del comitato – che riaprano il vecchio per collegare il territorio, ma sin da oggi si lavori ad un nuovo ponte. In ogni caso c’è da pulire e abbassare l’alveo».

L’altra priorità è la realizzazione dello svincolo a Sant’Angelo: «Anche quest’opera – aggiunge Susanna Loi, nel direttivo del comitato assieme a Cristina Marongiu – è ugualmente fondamentale per il transito dei mezzi pesanti. Cosa si aspetta?».

La battaglia per un nuovo ponte, insomma, è appena iniziata. Allo studio iniziative clamorose: «Chiediamo a tutti i sindaci e ai Consigli comunali – dicono in gruppo – di fare fronte unitario, non c’è un minuto da perdere. Altrimenti il Sarrabus ritornerà indietro nel tempo di cento anni e finirà per morire».

