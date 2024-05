«Un nuovo ponte è indispensabile» 

Un ponte nuovo, di fianco a quello esistente, per il futuro di Villaputzu e del Sarrabus. Perché sì, il guado provvisorio sul Flumendosa, quello con i blocchi in calcestruzzo, è importante «e contiamo di avere il via libera definitivo a fine mese per poi realizzarlo entro metà giugno». Ma forse è ancora più importante battersi per un ponte parallelo a quello di ferro. È questa la nuova partita che il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, forte del ruolo di consigliere regionale, sta portando avanti: «Lo dico apertamente – ha sottolineato Porcu – il fatto di essere all’interno del Consiglio regionale mi permetterà di essere più incisivo per quanto riguarda le esigenze del Sarrabus. Ho già fatto presente all’assessore ai Lavori pubblici l’esigenza, appunto, di un nuovo ponte, così come lo sa la presidente Alessandra Todde che già da tempo sta seguendo l’intero dossier. Ricordiamo che il ponte non è né di destra né di sinistra, riguarda tutti».

L’idea

Al termine dei lavori di ristrutturazione il vecchio ponte non sarà allargato né trasformato, lo si potrà percorrere solo a senso unico alternato come in passato. Il termine lavori è previsto, per ora, a giugno 2025. Occorre, insomma, trovare altre risorse per un collegamento adatto ai tempi: «Insisteremo – ha aggiunto il primo cittadino di Villaputzu – per uno stanziamento straordinario e, allo stesso tempo, chiederemo di bloccare il progetto da quattro milioni di euro che prevede il sollevamento del vecchio ponte una volta ultimata la ristrutturazione». Risorse, queste ultime, che potrebbero essere destinate, appunto, ad un ponte moderno per trasformare quello attuale in un percorso pedonale e ciclabile. La necessità di un nuovo ponte è stata fatta presente più volte in Aula dai consiglieri di minoranza: «Mi fa piacere – ha detto il consigliere Stefano Pili – che dopo un anno il sindaco si allinei alle nostre richieste». Per Pili non si può continuare in eterno col senso unico alternato. «Servono cinquanta milioni di euro? Si trovino». Della stessa idea il capogruppo d’opposizione Mimmo Solina: «Battiamoci per un ponte a quattro corsie».

Il guado

Nel frattempo si resta in attesa degli ultimi pareri per la realizzazione del guado provvisorio. La somma – duecentomila euro – è già disposizione della Provincia che l’ha girata al Comune. Sarà infatti il Comune ad occuparsi di tutto: «L’intervento – ha chiarito Porcu – è complesso, noi in ogni caso siamo pronti. Anche la ditta che deve realizzarlo è pronta. La verità è che questo intervento lo si sarebbe dovuto fare molto prima, proprio come era stato previsto nel 2021. Guado che poi è misteriosamente scomparso dalle carte della Provincia». Anche per questo motivo, in seguito alla chiusura improvvisa del ponte lo scorso 8 dicembre (con l’isolamento di Villaputzu e i mille disagi che stanno attraversando i cittadini del Sarrabus) il Comune è ricorso alle vie legali “e andremo avanti sino in fondo – ha concludo Porcu - anche per questa strada”.

