Un nuovo polo scolastico per l’infanzia 

Un nuovo asilo nido in via Sardegna. Si tratta di un polo integrato per l'infanzia da zero a sei anni. Il costo totale dell'intervento è di oltre un milione di euro, il Comune è beneficiario di un finanziamento con fondi Pnrr di 480 mila euro e altri 540 mila di contributi del cosiddetto reddito energetico. «Con questo intervento, che in sostanza amplierà l’edificio scolastico di via Sardegna con la creazione di un sistema integrato da zero a sei anni si otterranno diversi benefici - spiega il sindaco Giulio Murgia - assicurando ai bambini di queste fasce di età di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento in un adeguato contesto ludico e cognitivo e di garantire pari opportunità. Inoltre, gli interventi di riqualificazione energetica permetteranno di raggiungere livelli qualitativi superiori agli attuali con un'elevata prestazione energetica, contenendo, quindi, anche i costi». I lavori dovranno essere completati entro il 2026. (f. me.)

