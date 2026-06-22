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Sestu.
23 giugno 2026 alle 00:21

Un nuovo pick-up per la lotta ai roghi 

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Un pick-up Toyota Hilux, nel miglior allestimento e completamente equipaggiato per affrontare gli incendi.

È il nuovo veicolo della Compagnia Barracellare di Sestu, acquistato con fondi regionali. Ieri la consegna, alla presenza del nei sindaco Michele Cossa, il comandante della Polizia Locale Giorgio Desogus, il luogotenente della stazione dei Carabinieri Riccardo Pirali, il comandante dei barracelli Michele Fanni, e il parroco della chiesa di San Giorgio, don Sergio Manunza. «Il mezzo monta un modulo blitz, con tante funzionalità che facilitano gli operatori nei loro interventi, e poi una cisterna da 400 litri con un naspo da 100 metri, con avvolgitore automatico», ha spiegato Fanni, «al momento siamo 20 barracelli ma arriverà nuovo personale che porterà ossigeno alla Compagnia».«Un’azione efficace si esercita anche con mezzi efficienti, questo mezzo sarà di grande aiuto», ha dichiarato Michele Cossa.

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