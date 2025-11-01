VaiOnline
Monserrato.
02 novembre 2025 alle 00:17

Un nuovo parco con panchine e attrezzi sportivi in via Tonara 

Alle battute finali la riqualificazione dell’ex scuola media di via Tonara. A darne l’annuncio è stato il sindaco Tomaso Locci, che ha diffuso pubblicamente sui social le immagini degli spazi appena rimessi a nuovo.

All'esterno della struttura è pronta una nuova area verde videosorvegliata a disposizione della popolazione, in cui saranno installati cestini, panchine e attrezzi sportivi per farne un parco di quartiere da destinare alla comunità. Lo spazio accanto sarà invece destinato ai veicoli della polizia locale, la cui nuova stazione sarà ospitata proprio al piano terra dell’ex scuola media.

Una volta completato l’arredamento degli interni e terminato il consolidamento del solaio, la caserma sarà pronta per l’inaugurazione: il primo cittadino prevede entro fine anno.

«Un intervento di cui andiamo orgogliosi», commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «La progettazione ha avuto un occhio di riguardo nell’evitare le barriere architettoniche, per realizzare spazi e percorsi adeguati alle persone con disabilità».

