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Elmas.
15 ottobre 2026 alle 00:42

Un nuovo parco a ridosso dell’abitato tra aeroporto e zona commerciale 

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Elmas si arricchisce di un nuovo spazio verde: sabato apre il Fass Green Park, un’area situata tra la nuova area commerciale, l’aeroporto e il centro abitato che nasce come opera di compensazione ambientale con la manutenzione a carico di un gruppo privato. Il parco offre spazi per i giochi dei bambini, per il picnic, per il fitness, un dog park e percorsi dedicati alla corsa e alle passeggiate.

L’inaugurazione ufficiale prenderà il via alle 10,30 con i saluti istituzionali, la benedizione di don Marco e una passeggiata non competitiva di 4 chilometri aperta a tutti, organizzata in collaborazione con l’Asd “Atletica Edoardo Sanna”: «Uno spazio verde che contribuisce a migliorare la qualità della vita e che vogliamo diventi un luogo vissuto e partecipato dalla comunità», ha sottolineato la sindaca Maria Laura Orrù.

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