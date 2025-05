Un nuovo parcheggio con 18 posti in via Libertà 

Un’area per la sosta al posto dei ruderi e della corte di una vecchia casa. Prende il via ad Arbus il progetto di riqualificazione urbana lungo la via Libertà, dove il Comune ha trovato spazio per sopperire alle carenze di parcheggi ridotti in seguito all’accordo con Anas, proprietaria della strada. Il costo dell’intervento ammonta a 200mila euro, fondi della finanziaria regionale che non si limitano a creare una semplice area di sosta, ma puntano a riqualificare uno spazio pubblico, metterlo a sistema per migliorare la vivibilità dell’ambiente in un angolo del paese da troppo tempo in stato di totale degrado, utilizzandolo anche come spazio per eventi culturali e iniziative a scopo turistico.

In particolare, l’obiettivo è quello che punta a soddisfare la necessità di rispettare le normative vigenti relative alla gestione del traffico e alla larghezza della carreggiata, nonché all’opportunità di eliminare progressivamente il problema del parcheggio selvaggio in centro. Unico obbligo è preservare il carattere architettonico del contesto paesaggistico, il divieto di abbattere l’arco in pietra, porta principale di accesso alla struttura. Soddisfatto il sindaco di Arbus Paolo Salis: «Questo intervento rappresenta un ulteriore passo verso un centro abitato più sostenibile e funzionale, trasformando spazi trascurati in servizi, senza escludere la possibilità di un luogo di incontro per eventi particolari».

La necessità dei parcheggi è nota, soprattutto dopo la decisione di disporre il senso unico sulla Statale che attraversa il paese del Linas, un provvedimento che di fatto ha cancellato 12 parcheggi. Il nuovo progetto, avviato dai tecnici del Comune ne prevede 18 in tutto.

