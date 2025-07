Un nuovo palazzetto in periferia 

Sport e inclusione: è questa la chiave del nuovo progetto per la realizzazione di un palazzetto dello sport nella periferia di Iglesias. In particolare, la nuova struttura sportiva sorgerà in un’area fra l’istituto magistrale e quello scientifico. Il finanziamento per la realizzazione del nuovo impianto sportivo corrisponde a 3.600.000 euro. Il canale di finanziamento è contemplato nei contributi regionali “Sport e periferie 2025”. Si tratta di un palazzetto per lo sport multifunzionale e ad energia quasi zero.

Il territorio

Sono state già coinvolte quattro società sportive: Basket Iglesias, San Pio X per il calcetto, la Volley Iglesias e la Special Olympics Italia Team Sardegna che, nello specifico, si occupa di sport per persone anche con disabilità intellettiva e lavora con successo nell’ambito delle discipline sportive finalizzate a promuovere l’inclusione sociale. «Siamo molto contenti di questo nuovo progetto - ha spiegato la direttrice regionale della società, la psicologa Stefania Rosas - abbiamo bisogno di spazi accoglienti ed ospitali, dove promuovere le diverse discipline sportive che sono mirate all’inclusione sociale delle persone con disabilità. È un cammino di educazione allo sport che dobbiamo seguire tutti perché lo sport è un diritto di tutti. Ho accolto con molto entusiasmo questa nuova iniziativa». L’amministrazione comunale traccia un nuovo percorso, sotto il profilo sportivo, anche per le persone più fragili. Lo spiega l’assessore allo Sport, Vito Spiga: «Realizzare il palazzetto dello sport è il culmine di tante fatiche, e in questo modo diamo vita a un impianto che potrà ospitare anche importanti eventi sportivi sia delle nostre società che del territorio. Un lavoro di riqualificazione degli impianti - conclude Spiga - consente alle società sportive di poter svolgere al meglio la loro attività di aggregazione ed educazione allo sport».

La speranza

Fra le società interessate, c'è anche la San Pio X. «Condividiamo in pieno questo progetto - commenta il presidente Gian Marco Eltrudis -: ben vengano in città questi progetti perché aiutano molto le società come la nostra. Noi affrontiamo due campionati regionali di calcio a cinque e abbiamo due squadre che militano nel campionato di serie C e nella serie D. Sono molto fiducioso e speriamo di potere contare al più presto su questa nuova struttura per noi e per i nostri ragazzi». Una struttura dunque, moderna e funzionale, ma anche e soprattutto, aperta a ospitare atleti e sportivi “speciali” offrendo nuove occasioni di socializzazione, restituendo un percorso educativo e formativo che soltanto lo sport è in grado di insegnare.

