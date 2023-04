Un nuovo palazzetto dello sport per l’istituto alberghiero 

Il nuovo istituto alberghiero con sede a Muravera e Villaputzu avrà anche un palazzetto dello sport che sorgerà a Villaputzu, dietro l’attuale edificio che ospita il Giuseppe Dessì (attualmente diviso, appunto, tra Villaputzu e Muravera). I fondi per la realizzazione sono arrivati ancora una volta grazie al Pnrr ed ammontano a 2,6 milioni di euro che vanno ad aggiungersi ai 7,4 milioni già stanziati per l’alberghiero (sempre tramite Provincia del Sud Sardegna). Dieci milioni di euro insomma, per una scuola d’eccellenza per il Sarrabus con in più il palazzetto dello sport. «È un risultato straordinario - mette in evidenza il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - e cioè abbiamo un finanziamento per rifare completamente a nuovo la scuola alberghiera a Muravera e uno per il palazzetto a Villaputzu. Palazzetto che potrà essere utilizzato, oltre che dagli studenti, dalle associazioni sportive del territorio». Il palazzetto sorgerà proprio dietro l’attuale scuola Giuseppe Dessì, in un’area dove è in programma anche la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri.

Muravera e Villaputzu, insomma, avranno scuole innovative ed efficienti. Sempre a Villaputzu, infatti, sarà ricostruito il polo che comprende elementari e medie per un totale di cinque milioni di euro più altri due milioni di euro per il nido e l’infanzia. A Muravera invece, oltre all’alberghiero, sarà realizzato per la prima volta un asilo nido (800 mila euro) e saranno ristrutturate le Elementari (400 mila euro). Manca solo il completamento del nuovo liceo: auditorium e palestra.

