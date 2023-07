Un nuovo ospedale? Nessun applauso 

«Il nuovo ospedale? Roba da campagna elettorale. A noi basterebbe potenziare i servizi esistenti». Questo il sentimento comune nella Commissione sanità riunita ieri con (pochi) cittadini, associazioni e operatori sanitari. L’invito del presidente Christian Mulas a partecipare numerosi al dibattito sul futuro dei due ospedali di Alghero non è stato accolto con entusiasmo nemmeno dalla maggioranza di centrodestra. La seduta è stata resa valida grazie ai gruppi di opposizione che con senso di responsabilità hanno garantito il numero legale. All’ordine del giorno le criticità del sistema sanitario territoriale e i dubbi sul nuovo ospedale a Mamuntanas. «Un bollettino di guerra, tra medici dimissionari e altri che sono andati in pensione», ha detto Mulas, da sempre contrario alla realizzazione di un nuovo ospedale fuori città mentre si continua a smantellare pezzo dopo pezzo i due esistenti. «Sarebbe sufficiente potenziare le strutture di cui disponiamo, – ha aggiunto – accanto al Civile ci sono due ettari disponibili». Sulla stessa linea anche Gianni Spano di Forza Italia. «Le promesse in merito al Dea di primo livello o alla robotica lasciano il tempo che trovano, – ha commentato il consigliere azzurro – qui è di vitale importanza riuscire a conservare ciò che abbiamo». Monica Pulina capogruppo dei Fratelli d’Italia e operatrice sanitaria ha sottolineato le condizioni di grande disagio in cui sono costretti a lavorare i camici bianchi, in continua emergenza perché sotto organico. «Siamo una città di 40mila abitanti che in estate arriva a 120mila. Abbiamo bisogno di personale, – ha proseguito Pulina - mentre i politici si riempiono la bocca con il nuovo ospedale».

RIPRODUZIONE RISERVATA