«Un nuovo oratorio per unire i giovani» 

Il campanile? «Qui non esiste», sorride padre Paolo Contini che guida spiritualmente le comunità di Abbasanta, Ghilarza e Norbello. Così come le tre parrocchie hanno un unico pastore, ora avranno anche un solo oratorio: un luogo pensato per diventare il cuore educativo e sociale dei tre paesi.

Lavori in corso

I lavori nei locali dell’ex oratorio di Abbasanta, in via Martin Luther King, sono a buon punto. L’obiettivo è concluderli in tempi rapidi, consegnando a giovani e famiglie uno spazio moderno e accessibile. Gli interventi hanno riguardato copertura, impianti elettrici e di climatizzazione, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche e connessione Wi-Fi in tutti gli ambienti rinnovati. All’esterno sta prendendo forma anche un campo polivalente in sintetico, dotato di illuminazione e spogliatoi.

Il parroco

«I lavori ammontano a 600mila euro, ottenuti grazie a un finanziamento regionale – spiega padre Paolo Contini – Non è stato semplice perché serviva un accordo tra i tre Comuni, un progetto edilizio solido e, soprattutto, un progetto educativo credibile e condiviso». Nel nuovo oratorio saranno tante le attività che potranno essere effettuate: dopo scuola e sostegno allo studio, laboratori culturali e ricreativi, sport, collaborazioni con scuole, associazioni e professionisti. Le iniziative parrocchiali saranno gratuite, mentre quelle proposte da enti esterni avranno costi calmierati. «L’idea nasce da una visione precisa: costruire una comunità più unita, capace di guardare al futuro attraverso i giovani - racconta padre Paolo – con l’indicazione che arrivò anni fa dall’arcivescovo Ignazio Sanna che invitò le parrocchie a superare i confini tradizionali e a creare strumenti pastorali comuni. L’unione delle tre parrocchie non significa dare più lavoro a un sacerdote, ma costruire un’unica comunità cristiana che vedrà nel nuovo oratorio il centro vitale».

«Giovani al centro»

L’oratorio ospiterà anche lo studio del parroco e la catechesi interparrocchiale.

«Sarà un luogo dove i ragazzi potranno incontrarsi, crescere, sentirsi accompagnati - sottolinea padre Paolo – Il mio desiderio è lasciare una comunità capace di mettere davvero al centro i giovani».

E conclude con una riflessione che è quasi un manifesto: «Per troppo tempo ai ragazzi abbiamo offerto solo il catechismo. È importante, certo, ma ormai non basta più. Quando un giovane si accorge che la comunità si interessa a lui, tutto cambia. E cambia sempre in meglio».

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