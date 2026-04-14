VaiOnline
Abbasanta, Norbello, Ghilarza.
15 aprile 2026 alle 00:16

«Un nuovo oratorio per unire i giovani» 

Padre Paolo Contini: servirà tre paesi che formano un’unica comunità cristiana 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il campanile? «Qui non esiste», sorride padre Paolo Contini che guida spiritualmente le comunità di Abbasanta, Ghilarza e Norbello. Così come le tre parrocchie hanno un unico pastore, ora avranno anche un solo oratorio: un luogo pensato per diventare il cuore educativo e sociale dei tre paesi.

Lavori in corso

I lavori nei locali dell’ex oratorio di Abbasanta, in via Martin Luther King, sono a buon punto. L’obiettivo è concluderli in tempi rapidi, consegnando a giovani e famiglie uno spazio moderno e accessibile. Gli interventi hanno riguardato copertura, impianti elettrici e di climatizzazione, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche e connessione Wi-Fi in tutti gli ambienti rinnovati. All’esterno sta prendendo forma anche un campo polivalente in sintetico, dotato di illuminazione e spogliatoi.

Il parroco

«I lavori ammontano a 600mila euro, ottenuti grazie a un finanziamento regionale – spiega padre Paolo Contini – Non è stato semplice perché serviva un accordo tra i tre Comuni, un progetto edilizio solido e, soprattutto, un progetto educativo credibile e condiviso». Nel nuovo oratorio saranno tante le attività che potranno essere effettuate: dopo scuola e sostegno allo studio, laboratori culturali e ricreativi, sport, collaborazioni con scuole, associazioni e professionisti. Le iniziative parrocchiali saranno gratuite, mentre quelle proposte da enti esterni avranno costi calmierati. «L’idea nasce da una visione precisa: costruire una comunità più unita, capace di guardare al futuro attraverso i giovani - racconta padre Paolo – con l’indicazione che arrivò anni fa dall’arcivescovo Ignazio Sanna che invitò le parrocchie a superare i confini tradizionali e a creare strumenti pastorali comuni. L’unione delle tre parrocchie non significa dare più lavoro a un sacerdote, ma costruire un’unica comunità cristiana che vedrà nel nuovo oratorio il centro vitale».

«Giovani al centro»

L’oratorio ospiterà anche lo studio del parroco e la catechesi interparrocchiale.

«Sarà un luogo dove i ragazzi potranno incontrarsi, crescere, sentirsi accompagnati - sottolinea padre Paolo – Il mio desiderio è lasciare una comunità capace di mettere davvero al centro i giovani».

E conclude con una riflessione che è quasi un manifesto: «Per troppo tempo ai ragazzi abbiamo offerto solo il catechismo. È importante, certo, ma ormai non basta più. Quando un giovane si accorge che la comunità si interessa a lui, tutto cambia. E cambia sempre in meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu