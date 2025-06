Un nuovo oratorio per i giovani 

L’obiettivo è quello di attirare i bambini e i giovani del paese, soprattutto quelli che trascorrono la giornata girovagando nel paese. E assieme a loro le famiglie. Grazie al progetto di riqualificazione del salone parrocchiale e del vecchio ospedaletto, adiacenti alla pieve di Santa Maria, insieme al giardino annesso e al campo sportivo a pochi metri dalla chiesa del Sacro Cuore, nascerà un orario interparrocchiale a sede itinerante. Un centro di aggregazione giovanile diffuso, uno spazio di inclusione, educazione e socialità.

Il progetto

La ristrutturazione di queste aree destinate all’oratorio Don Giovanni Bosco che a Cabras già esiste da alcuni anni, e che coinvolgerà attivamente le tre parrocchie compresa quella di San Pietro a Solanas, sarà possibile grazie a 1,3 milioni di euro finanziato dalla Regione. Il Comune ha stanziato invece 130 mila euro. Ieri mattina il progetto che porta la firma dell'architetta Silvia Oppo, è stato presentato nella chiesa di Santa Maria. «Questo intervento vuole raggiungere le esigenze dei giovani ma di tutti i cittadini, indipendentemente dal cammino di fede di ciascuno - ha detto monsignor Roberto Carboni, arcivescovo Metropolita di Oristano - È un’opera che guarda al futuro, promuovendo relazioni, educazione e senso di appartenenza- È significativo vedere questo spazio rinascere grazie a una visione condivisa che mette al centro la comunità».

Il disagio giovanile

Il sindaco Andrea Abis ha affrontato l’aspetto sociale: «Una misura di coesione indirizzata alla prevenzione del disagio giovanile, in linea con le politiche sociali del Comune e che fornirà importanti strutture disponibili per il lavoro del volontariato delle parrocchie». «Il valore di questi spazi per la comunità è ben noto - afferma invece monsignor Giuseppe Sanna, parroco del paese - È fondamentale disporre di luoghi in cui i giovani possano incontrarsi, crescere e sentirsi accolti. Questo intervento rafforza il senso di inserimento e partecipazione attiva nel tessuto sociale». Ieri era presente anche il prefetto di Oristano Salvatore Angieri: «Esprimo la mia vicinanza a un’opera che unisce il recupero di beni architettonici alla cura per le giovani generazioni. Si tratta di un intervento che restituisce valore sociale e coesione al territorio».

