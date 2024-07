Un nuovo no dal parco di Porto Conte 

L’impianto eolico “Mistral”? «Sembrerebbe una riformulazione del progetto denominato “Sardegna” per il quale avevamo già fornito alla Regione il nostro contributo, nel febbraio 2023». Il Parco di Porto Conte dice di nuovo no ai 32 aerogeneratori con potenza complessiva di 480 MW che si vorrebbero installare a mare, lungo la costa nord-ovest della Provincia di Sassari. Da Casa Gioiosa hanno già inviato le osservazioni, per un impianto che presenta le stesse caratteristiche, nella medesima area, di quello presentato l’anno scorso e subito bocciato dall’area sottoposta a tutela.

Alla luce di ciò gli uffici del Parco hanno quindi confermato e ribadito le stesse identiche osservazioni in termini di potenziale impatto diretto ed indiretto dell’impianto su specie e habitat di interesse conservazionistico. Intanto perché «l’area di pertinenza dell’impianto e il cavidotto sommerso sono interamente ricompresi entro i limiti dell’area chiave per la conservazione dell’uccello delle tempeste, – spiegano dal Parco, – a ltre specie coinvolte sono la berta maggiore e il falco pescatore», aggiungono.

Lunedì prossimo, intanto, le commissioni comunali Ambiente e Urbanistica si riuniranno alle 9.30 a Lo Quarter per esaminare il progetto insieme alle associazioni ambientaliste.

