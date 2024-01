Un nuovo murale per celebrare la storia e le tradizioni locali 

Ussaramanna è il paese che ha nei murales lo specchio della sua identità e delle sue tradizioni. Da qualche giorno si arricchisce di una nuova opera, realizzata dal maestro segariese Lorenzo Muntoni. «Il murale riporta in vita la memoria dei tempi passati per un futuro più consapevole», dice l’autore. Continua così l’impegno dell’amministrazione per la decorazione del paese e, in particolar modo, quella della realizzazione dei murales. Il nuovo murale è stato realizzato nel loggiato di casa Zedda “grazie all’associazione A.Doc-associazione docenti con il progetto “Il futuro della memoria”, finanziato dalla legge regionale 1 del 2023», spiega il sindaco Marco Sideri. ( g. g. s. )

