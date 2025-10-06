VaiOnline
Siliqua.
07 ottobre 2025 alle 00:30

Un nuovo murale per celebrare la lunga amicizia con Desulo 

Siliqua si arricchisce di una nuova opera murale, “Amistade”, un grande dipinto che rappresenta la vicinanza tra le comunità di Siliqua e Desulo. Nel paese, infatti, la comunità del centro barbaricino è composta da circa 400 persone.

L’opera, dipinta in muro di via Vittorino da Feltre, è stata realizzata dall’artista Andrea Pani, di Sant’Antioco, che spiega: «Ho rappresentato alcuni elementi simbolici dei due paesi, tra cui la Domenica delle Palme di Desulo e il castello di Acquafredda di Siliqua, con due figure femminili in abiti tradizionali unite da un filo rosso. L’arte, usata come veicolo di aggregazione e unione tra le comunità, è riuscita a portare in piazza alcune centinaia di persone, e questo è un successo».

L’opera, commissionata dall’associazione “Farmacia politica”, finanziata e patrocinata dalla Regione, rientra nel progetto “100 muri 100 murales”, da realizzare in tutta l’Isola.

«Ci occupiamo di cittadinanza attiva, uno dei vari progetti è portare le opere muralistiche in tutta la Sardegna», precisa Fabio Vitiello, presidente di “Farmacia Politica”.

L’inaugurazione si è svolta, nella piazza Costituzione. Presenti oltre all’artista, rappresentanti delle istituzioni e i sindaci, Giovanni Melis, di Desulo, e Francesca Atzori, di Siliqua, e numerosi cittadini delle due comunità: «Oggi celebriamo l’amicizia comunitaria tra Siliqua e Desulo, che dura da decenni», ha detto la sindaca Atzori. (a. cu.)

