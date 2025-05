Un nuovo murale per celebrare la figura di Emilio Lussu 

Un gesto semplice, ma potente: un murale per ricordare. Ad Armungia è stata inaugurata una nuova opera d’arte che rende omaggio al suo figlio più illustre, Emilio Lussu. Situato in Viale Gramsci, vicino alla vecchia scuola materna comunale, il murale è stato realizzato dal pittore Francesco Argiolu di Ballao, già noto per le sue opere murali nei paesi del sud Sardegna.

L’opera celebra il 50° anniversario della morte di Lussu, politico, scrittore e ufficiale della Brigata Sassari, tra i fondatori del Partito Sardo d’Azione e figura centrale dell’antifascismo italiano. Conosciuto soprattutto per il suo libro "Un anno sull’altipiano”, Lussu ha raccontato la guerra con uno sguardo critico e umano, diventando voce lucida e coraggiosa del Novecento.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Quartu, ha voluto fortemente questa iniziativa per tenere viva la memoria di un uomo che ha saputo coniugare radici locali e visione universale. Lussu è per Armungia molto più che un cittadino illustre: è un simbolo di dignità, lotta e speranza. Durante i giorni della realizzazione, l’artista ha coinvolto la comunità spiegando tecniche, simboli e storie. Il murale, quindi, non è solo un omaggio, ma anche un’occasione di dialogo e partecipazione. (s. m.)

