Un nuovo minivan con i fondi del Rotary 

Sarà consegnato domani, alle 10, nella sede della “A18 Fondazione per l’autismo” in via Allende 67 a Selargius, il pulmino acquistato anche grazie all’ingente contributo (6.000 euro) del Rotary Club Cagliari Sud; la raccolta fondi è stata pubblicizzata attraverso un concerto di beneficenza che si è tenuto lo scorso dicembre.

L’iniziativa è promossa dall’associazione per sostenere il lavoro della Fondazione che nasce nel 2020 per volontà dei soci fondatori di dedicare tempo e risorse alle problematiche delle persone adulte con disturbi dello spettro autistico. Da dicembre “A18 Fondazione per l’autismo” ha trasferito la propria attività nei locali di Selargius e si avvale della collaborazione di diversi professionisti. È inoltre l’unica struttura nel centro-sud Sardegna ad occuparsi di questo fondamentale servizio per la comunità.

Il mezzo di cui i pazienti assistiti dalla Fondazione stanno già beneficiando ormai da alcuni mesi è in grado di trasportare nove passeggeri più il guidatore.

Maria Rosaria Piras, presidente del Rotary Club Cagliari Sud, spiega com’è nata quest’iniziativa: «Abbiamo chiesto alla Fondazione di cosa avessero bisogno e ci è stata esposta la necessità di un pulmino. Quindi a dicembre 2023, abbiamo organizzato uno spettacolo musicale il cui ricavato ha contribuito all'acquisto di un minivan che circola nell’area metropolitana per il trasporto delle persone con spettro autistico, in particolare dei pazienti tra i 18 e i 65 anni di età, fascia d’età purtroppo dimenticata da tutti. Per noi si tratta di una somma molto importante. Domani sarò presente come presidente del club».

RIPRODUZIONE RISERVATA