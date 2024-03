«Un nuovo mezzo antincendio per la compagnia barracellare» 

La Giunta di Sanluri ha approvato una delibera per partecipare al bando della Regione per un finanziamento da 80mila euro che consentirebbe l’acquisto di un nuovo mezzo antincendio da assegnare alla compagnia barracellare.

«La presenza dei volontari nel nostro territorio è importante per l’impegno in diversi servizi utili alla comunità – dice il sindaco di Sanluri Alberto Urpi –, ancora di più per la lotta estiva al fuoco in una fascia dove ogni anno le fiamme riducono in cenere molto verde, in particolare nelle zone che si affacciano sulla Statale 131. Qualora il finanziamento della Regione non dovesse essere sufficiente all’acquisto del nuovo mezzo, siamo disposti a contribuire con risorse del nostro bilancio pur di garantire una dotazione idonea alla Compagnia».

Salvatore Pau, comandante dei barracelli, auspica che la richiesta della Giunta venga accolta: «Il mezzo che abbiamo a disposizione è troppo vecchio. La Regione ha stanziato a favore delle compagnie barracellari nuovi mezzi per un importo di 80 mila euro. Abbiamo chiesto al Comune di partecipare al bando e così è stato». Pau, intanto, spera che ci siano nuove adesioni: «Speriamo nel frattempo che si facciano avanti i giovani, la nostra compagnia per lo più è composta da persone adulte e dopo i 65 anni i volontari possono guidare il mezzo ma non partecipare alle operazioni di spegnimento degli incendi». (s. r.)

