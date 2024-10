Un nuovo mezzo ai barracelli grazie alle tante donazioni 

Un mezzo nuovo fiammante ai barracelli per vigilare sul vasto territorio cuglieritano. È il pick-up Ford con modulo antincendio di 500 litri che si aggiunge al parco automezzi già in dotazione alla compagnia per svolgere la vigilanza ambientale e primo intervento di soccorso. È stato inaugurato ieri con la benedizione del parroco, don Mario Piras, presenti il sindaco, Andrea Loche, e il maresciallo dei carabinieri, Giuseppe Cappai. Un fuoristrada moderno e funzionale, comperato interamente con le donazioni dei privati, cuglieritani su tutti, poi con le offerte di tanti generosi ex lavoratori della Fiat, cittadini di Olbia, Sassari, Alghero, San Nicolò d'Arcidano e Ovodda. Anche tanti benefattori dall’estero hanno dato la loro offerta, Inghilterra e Francia e in particolare l’ex calciatore Éric Cantona, la stella del Manchester United, che ha deciso di comperare una vecchia dimora in campagna a Cuglieri per trascorrere le vacanze.

Soddisfatti il capitano, Gavino Irde, e i suoi ranger che finalmente possono contare su un mezzo efficiente per sorvegliare il territorio e garantire i servizi. La polizia rurale nata nel 2018 svolge controllo costante nelle campagne per prevenire abigeato e altri reati, contrasto dell’abbandono abusivo dei rifiuti, fino a mansioni di protezione civile, collaborando anche con gli altri colleghi del Montiferru, per la vigilanza e servizio d’ordine. Irde è stato confermato al comando fino al 2026, coordina il lavoro di 22 barracelli, tra cui tre donne.

