Un nuovo medico di famiglia per Lanusei, Elini e Ilbono 

Un nuovo medico di famiglia arriva in città, per i pazienti di Lanusei, Ilbono ed Elini. Si tratta di Barbara Mameli, ogliastrina di Bari Sardo, già medico a Seui. Il suo ambulatorio, operativo da questa mattina, sarà alla casa della salute di Lanusei. La dottoressa ha seguito la guardia turistica di Bari Sardo nel periodo estivo. Sandro Rubiu, a capo dei servizi territoriali per la Asl Ogliastra, è soddisfatto: «È una dottoressa esperta che sono certo verrà apprezzata per la sua professionalità. Lanusei ora ha cinque medici di medicina generale, al completo considerando che il rapporto è uno ogni mille abitanti». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA