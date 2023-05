Un nuovo medico di famiglia per i pazienti senza assistenza 

Potrebbe risolversi presto il problema della carenza di medici di base a Pabillonis. La Asl ha comunicato che due medici hanno accettato di prestare servizio nell’ambito in cui ricadono i comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale e Sardara. A breve ci sarà la firma dei contratti e appena verrà pubblicata la determina si saprà dove i dottori prenderanno servizio. Intanto si segnalano altri disagi: da una parte il sovraffollamento in farmacia per effettuare la scelta del medico a favore del dottor Vargiu, l’unico rimasto, che però ha già raggiunto il limite di pazienti. Dall’altro la coda alla guardia medica dove decine di persone chiedevano prescrizioni per farmaci o impegnative per analisi e visite specialistiche. Il sindaco, Riccardo Sanna, spiega: «Le persone dovrebbero recarsi dal medico solo per chiara necessità, in modo da non sovraccaricarlo di lavoro e permettere a chi ne ha veramente bisogno di avere la giusta assistenza. Ci vorrebbe una sorta di sensibilizzazione sulle regole base da seguire. Il sovraccarico è uno dei motivi per cui i medici non rimangono nel territorio e con l’estrema difficoltà che si ha nel reperirli, dobbiamo tenerceli stretti». ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA