Un nuovo medico di base entro la metà di luglio 

Un medico di famiglia disponibile sin da subito, altri tre o quattro disponibili nel giro di poche settimane. Lo ha comunicato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì che chiede all’Areus di attivare la procedura più rapida per sostituire Eligio Carta, medico andato in pensione il primo luglio e che ha lasciato il paese con un solo medico di base (Carta ha comunque garantito, nonostante non sia più suo compito, le ricette urgenti).

«Ovviamente non è il sindaco che nomina un medico – spiega Dessì – sto però facendo il possibile per chiedere all’azienda sanitaria una soluzione rapida. In base a quanto ho appreso sono diversi i medici disponibili a venire a Villasimius. Si proceda in fretta per limitare i disagi alla popolazione». In base a quanto riferito dall’azienda sanitaria il medico dovrebbe essere nominato entro il 15 luglio. Nel frattempo è stata assicurata l’apertura della guardia medica turistica almeno due volte la settimana: «Ci sarà – dice ancora Dessì che ha avuto rassicurazioni dal direttore del distretto sanitario Massimo Carboni – il mercoledì e il venerdì con la possibilità, a partire dalla prossima settimana, di restare aperta tre giorni. La speranza è che ad agosto copra l’intera settimana». Sulla questione nei giorni scorsi è intervenuto il gruppo di minoranza guidato da Livio Carboni chiedendo una discussione nel prossimo Consiglio comunale. Discussione che, qualora venisse nominato subito un nuovo medico, potrebbe non esserci. Resta quella sull’emergenza sicurezza.