Un nuovo marchio per l’offerta turistica 

La neonata associazione “Operatori turistici, ricettivi ed esperienziali dell’isola di Sant’Antioco” ha chiesto un incontro al sindaco Ignazio Locci e all’assessore al Turismo per illustrare gli obiettivi prefissati. Nell’occasione verrà presentato anche il marchio “Love Sant’Antioco Island”.

«Presenteremo e depositeremo un documento, frutto del confronto tra gli operatori turistici, soci dell’associazione - ha detto il presidente Giovanni Porta - e presenterò alcune proposte per intervenire nei settori più critici, per il miglioramento dei servizi turistici dell’Isola. Nello specifico, affronteremo i temi dei trasporti pubblici interni all’isola e limitati ad uno stretto periodo dell’anno, l’anticipo della pulizia e del decoro pubblico delle spiagge e delle aree limitrofe, la cartellonistica e la sentieristica carente e poco efficace che vede limitata la fruizione di alcune delle magnifiche bellezze dell’isola, nell’ottica anche di realizzazione di importanti progetti già in essere come i cammini di pellegrinaggio e la bike Island». L’associazione punta a migliorare dell’offerta turistica dell’Isola.

