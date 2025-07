Un nuovo mammografo per i tumori al seno 

Una nuova alleata nella diagnosi precoce del tumore al seno è ora disponibile all’ospedale San Michele dell’Arnas Brotzu. È l’innovativa mammografia con mezzo di contrasto (Cem), utilizzata dalla diagnostica senologica guidata da Elisabetta Orani e che fa parte della struttura complessa di Radiologia.

Il tumore al seno è quello più frequente tra le donne e rappresenta la principale causa di morte oncologica femminile nel mondo. In Italia, una donna su otto riceve una diagnosi di carcinoma mammario nel corso della vita. La diagnosi precoce è cruciale nel migliorare le possibilità di cura. Lo screening mammografico ha contribuito significativamente a salvare vite, ma la mammografia tradizionale, pur indispensabile, non sempre basta: può non rilevare fino al 20% dei tumori. La Cem risolve il problema grazie alla somministrazione di un mezzo di contrasto, che evidenzia l’afflusso di sangue nelle aree sospette, segnale tipico della crescita tumorale.

La Cem è importante per la valutazione preoperatoria, il monitoraggio della risposta alla chemioterapia, il supporto in casi diagnostici complessi, lo screening nelle donne a rischio medio-alto, il follow-up post-operatorio nelle pazienti con pregressa neoplasia mammaria.

