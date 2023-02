Un nuovo look e una nuova sala al Maratè 

Sono appena partiti i lavori al Maratè, il museo per l’arte del rame e del tessuto di Isili. Grazie ad un finanziamento regionale di 200 mila euro, l’amministrazione comunale potrà intervenire su una struttura che ha necessità di un ripristino e di un rinnovo dei locali, anche perché quegli spazi si preparano ad ospitare non soltanto i pezzi legati al rame e al tessuto: verrà creata una sezione archeologica con l’allestimento di una sala dove verranno esposti i reperti donati al Comune da un cittadino isilese, Peppino Orrù. Pertanto la struttura si arricchirà ulteriormente con oggetti che, assieme a quelli già esposti, contribuiranno a raccontare la storia del paese partendo da un passato ancora più remoto.

Il Maratè è una realtà unica in tutto il territorio regionale: testimonia quello che il rame e la tessitura hanno rappresentato nella comunità isilese. In tutte le case c’era un ramaio e dominava un telaio. Oggi questi due mestieri, riconosciuti come vere e proprie espressioni artistiche, continuano a vivere nelle mani di poche tessitrici e di alcuni ramai che grazie ad una spinta innovativa e ad un nuovo modo di interpretare questa attività, stanno cercando di dargli un futuro.

Il museo si trova nel vecchio convento degli scolopi realizzata nel XVII secolo, si divide in tre sezioni quella del rame, quella del tessuto artistico e quella del tessuto etnografico. I lavori appena cominciati provvederanno all’eliminazione dell'umidità che insidia i muri, con la rimozione del vecchio intonaco e il rifacimento del nuovo. Inoltre verranno sostituiti gli infissi che risalgono ormai a quando il museo è stato realizzato: non sono più ermetici e anch’essi contribuiscono ad aumentare le infiltrazioni e il freddo. Saranno poi adeguati i servizi igienici e verrà realizzato un bagno per le persone diversamente abili. L'impianto luci verrà rinnovato con l'installazione di lampade led proprio come da progetto per l’efficientamento energetico relativo agli edifici comunali. Queste novità permetteranno al museo di presentarsi ai numerosi visitatori che arrivano ogni anno all’avanguardia e fruibile in sicurezza. Il servizio è gestito da una cooperativa tutta al femminile, Sa Frontissa, che segue anche il sito archeologico del nuraghe Is Paras.

