Un nuovo lavoro artigiano per venti giovani migranti   

Oggi Casa Ligas, in via Rosselli 59, sarà il palcoscenico di un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle competenze artigianali dei giovani migranti. La mostra e il convegno, organizzati dall'associazione Gno'Nu in collaborazione con la Fondazione Claudio Pulli, affronteranno il tema “Giovani con background migratorio: opportunità lavorativa e convivialità interculturale".

L'evento rappresenta un'opportunità di incontro e confronto tra istituzioni, esperti del settore, e i giovani artigiani che hanno partecipato al progetto “Valorizzazione delle competenze artigianali dei giovani di seconda generazione”. Saranno presenti Carla Medau, capo di gabinetto dell'assessorato al Turismo della Regione, Angela Maria Porcu, direttrice generale dello stesso assessorato; previsto anche l’intervento dell’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Selargius, Sara Pilia.

Il progetto, che ha visto la formazione di venti giovani migranti nelle tecniche di lavorazione della ceramica, mira a promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo economico attraverso la creazione di imprese artigiane. Il convegno affronterà anche le prospettive future per la costituzione di una rete di imprese sociali che possano fungere da ponte tra culture. L’iniziativa si terrà dalle 9,30 alle 12,30 e sarà aperta al pubblico.

