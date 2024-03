Un nuovo intervento sui tombini di via Verdi 

Ieri Abbanoa e gli operai del Comune sono tornati nell’incrocio tra via Verdi e via Gorizia, dove un fiume maleodorante scorreva lungo la strada. L’autospurgo ha ripulito la fognatura, mentre gli operai riparavano alcuni tombini intasati. «Dopo alcune ore di lavoro l’acqua ha ripreso a scorrere», ha detto Emanuele Meloni, assessore a Lavori Pubblici e Igiene Urbana. In serata però i residenti hanno segnalato che l'acqua ha ripreso a tracimare dal tombino. «Terremo d’occhio la situazione», ha rassicurato l'assessore.

