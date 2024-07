Un nuovo inizio per il parco di Santa Greca 

Punto ristoro, gestione dei rifiuti, servizi igienici: nel parco comunale di Santa Greca, a Decimomannu, dal fine settimana appena trascorso è finalmente operativa la nuova gestione, dopo quasi un anno di fermo e una gestione-tampone chiusa alla fine dell’estate scorsa.del polmone verde lamentavano che nessuno avesse preso le redini di una situazione parsa da subito problematica e che faceva presagire una stagione da dimenticare. La mancanza dei servizi igienici, in particolare, metteva spesso gli amanti del verde in situazioni al limite della civiltà.

L’inaugurazione

Sabato sera è finalmente arrivata la svolta per i circa mille tra bambini e ragazzi decimesi da 0 a 14 anni e per il resto dei cittadini. All’inaugurazione del Plus caffè park hanno partecipato centinaia di persone. «Iniziare a luglio è stata tosta», racconta il titolare, Alessandro Carboni, 41 anni: «Abbiamo cercato di velocizzare i tempi perché la comunità aspettava questo nuovo inizio. Ci ha dato una grossa mano l'amministrazione, sindaca e assessori in primis . Piano piano miglioreremo sempre di più e incrementeremo i servizi. La prossima settimana si parte con le serate».

La sindaca Monica Cadeddu preannuncia un folto programma di incontri e manifestazioni, intitolate “R…estate a Decimo”, all’interno dell’area comunale: «Abbiamo riattivato un servizio importante per le famiglie decimesi».

Famiglie e bambini

Durante la serata di debutto una piccola rappresentanza degli scout Agesci si è presa cura dei bambini, permettendo ai genitori di rilassarsi. «Non tornavo a Decimomannu dall’estate scorsa – racconta Gemma Manca, 47 anni, residente in Calabria – ed è stata una bella sorpresa vedere un parco colmo di famiglie». Sulla stessa linea una turista canadese: «Ho fatto una sosta al parco dopo essere andata a trovare dei parenti – sorride Elizabeth Talmassons, 30 anni – ed è stata una piacevole scoperta trovare tanto verde, giochi, un servizio bar efficiente e soprattutto pieno di sorrisi. Che meraviglia». I decimesi finalmente potranno sfruttare a pieno uno spazio pulito e sicuro: «Un colpo d’occhio positivo, questa è stata la mia impressione entrando nel parco», testimonia Luisa Brughitta, 47 anni.

