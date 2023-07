Un nuovo inizio per 500 ucraini 

Popoli e culture si incontrano grazie a Sapienze in transito, il progetto di inclusività dedicato ai rifugiati ucraini che si chiuderà domenica con un evento all'insegna della multiculturalità. L’iniziativa, che ha preso il via nel 2022 grazie all'associazione Carovana Smi e col sostegno della Caritas diocesana, si inserisce nel programma Emergenza Ucraina con l'obbiettivo di agevolare l'integrazione dei 500 rifugiati arrivati in città dall’inizio della guerra (alcuni poi ripartiti).

A d oggi, il 41% dei profughi in Italia provengono dall'Ucraina. Tra di loro Oksana Ginanni, arrivata in Sardegna con la figlia, gestiva una galleria d'arte a Kiev e non ha abbandonato la sua passione. «Abbiamo voluto far emergere le competenze di ognuno di loro», spiega la direttrice artistica di Carovana Ornella D'Agostino, «è stato un processo di accoglienza ma anche di apprendimento, sia per noi che per loro».

Oksana Ginanni, infatti, ha gestito uno dei numerosi laboratori organizzati dall'associazione, un laboratorio di pittura sul vetro che ha coinvolto bambini e adulti.

Oltre a lei anche Liana Mitsyk, che in Ucraina si occupava dell'ufficio stampa del comune di Miyniv, il suo paese d'origine, ma la sua abilitazione come operatrice olistica le ha permesso di dare il suo contributo con dei massaggi per migliorare il benessere dei partecipanti. «Siamo grate per quest'opportunità: le attività sono state fondamentali per noi, ci hanno permesso di stare insieme ai nostri connazionali e fare comunità», dicono emozionate le due rifugiate. «Grazie a questo progetto abbiamo imparato cosa significa essere sradicati dalla propria cultura. Dal disagio della fuga dalla guerra siamo riusciti a far emergere l'arte, dando valore alle sapienze dei circa cento ucraini che hanno preso parte all'iniziativa», continua Ornella D'Agostino.

«Torna la gioia di vivere»

«Tra le lacrime della guerra torna la gioia di vivere grazie all'espressione della cultura, dell'arte, del bello», afferma Don Marco Lai, direttore della Caritas di Cagliari. «I rifugiati non hanno bisogno solo di un tetto e di mangiare ma anche di essere valorizzati e progetti come questo permettono a ciascuno di raggiungere la propria pienezza».

Dopo quasi un anno dall'inizio di Sapienze in transito, domenica l'evento conclusivo, che rientrerà nell'iniziativa Festa Mobile - Itinerari culturali performativi, organizzata da Carovana: a partire dalle 18 spazio a danze, performance, tornei di scacchi ma anche degustazioni e musei mercati tra gli spazi del Museo di Sant'Eulalia, il vicino oratorio ed il campo sportivo. Una location che non vuole essere solo uno spazio museale, spiega la responsabile delle attività culturali del Museo Susanna Puddu: «Il nostro è un luogo di pietra viva, capace di accogliere vita». « Nella serata di domenica cercheremo di esporre al pubblico ciò che abbiamo fatto in questi mesi nei nostri laboratori. Speriamo che questo sia l'evento conclusivo del progetto ma che le opportunità di lavoro per i rifugiati ucraini continuino» , conclude la direttrice artistica di Carovana.

