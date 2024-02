Un nuovo Holter per 600 piccoli pazienti 

Al Policlinico c’è un’arma in più contro le malformazione cardiache nei neonati. Ieri, in occasione della Giornata mondiale delle cardiopatie congenite (che si celebra proprio nel giorno di San Valentino), l’ambulatorio di Cardiologia perinatale e pediatrica, ha ricevuto un nuovo strumento di alta precisione per monitorare il cuore dei piccolissimi, donato dall’associazione “I Quattro Cuori”. Si tratta dell’Holter ECG a 3 derivazioni che, – come spiega la pediatra cardiologa Paola Neroni - «sarà utile per seguire i piccoli pazienti anche dal punto di vista ritmico e si aggiunge all’Holter ECG a 12 derivazioni già in dotazione».

Il nuovo strumento

L’elettrocardiogramma dinamico secondo Holter, dice la specialista del Policlinico, «consiste nella registrazione continua dell’attività elettrica del cuore mediante un piccolo dispositivo portatile. In ambito pediatrico si utilizza per individuare anomalie aritmiche come le extrasistoli che presentandosi in modo intermittente possono non essere identificate con un semplice ECG che dura solo pochi minuti». Uno strumento utilissimo se si considera che le cardiopatie congenite sono le malformazioni neonatali più comuni e si verificano in quasi l’1% dei nati vivi, rappresentando la principale causa di mortalità infantile in Sardegna.

Presidio salvavita

L’ambulatorio di Cardiologia perinatale e pediatrica, della Terapia intensiva neonatale del Policlinico, è in prima linea nella cura del cuore dei più piccoli. «Qui seguiamo circa 600 pazienti che presentano cardiopatie di varia entità – spiega la dottoressa Neroni – a partire dalle forme più complesse, come il cuore sinistro ipoplastico, sino alle più semplici come la pervietà del dotto arterioso di Botallo. A questo numero appartengono anche i bambini aritmici in trattamento farmacologico. Nel totale all’anno effettuiamo circa 6mila prestazioni cardiologiche neonatali, pediatriche e fetali».

L’ambulatorio di Cardiologia perinatale e pediatrica del Duilio Casula si dedica allo screening e alla diagnosi delle cardiopatie congenite in utero e al trattamento di tachi e bradi aritmie fetali, grazie alla stretta collaborazione con la Ginecologia e Ostetricia, le Emergenze e Urgenze Ostetriche e il Centro integrato di procreazione medicalmente assistita e diagnostica ostetrico-ginecologica dell’Aou. In ambito pediatrico vengono eseguite visite cardiologiche, ECG, ECG secondo Holter, ecocardiografia transtoracica a riposo. Queste indagini vengono effettuate su neonati, bambini e adolescenti sia di provenienza esterna (tramite Cup) sia ricoverati in vari reparti e punti nascita del Policlinico e del sud Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA