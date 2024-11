«Un nuovo gruppo» Il piano di Todde se vince la linea Grillo 

Alessandra Todde ha un piano b. Se dall’Assemblea costituente del M5S dovesse uscire vincente la linea di Beppe Grillo, lascerà il Movimento. Lo ha dichiarato a Repubblica e non potrebbe essere altrimenti: in Sardegna i pentastellati governano in un’alleanza che comprende anche Pd, Progressisti, Alleanza Rosso verde e Sinistra Futura. E far parte di una coalizione non è tra le priorità del partito targato Grillo, Raggi e Appendino. “Nova” – questo il nome scelto per la kermesse - terminerà oggi al Palacongressi dell’Eur, a Roma, e sempre oggi è prevista la chiusura del voto online su una serie di quesiti attorno al ruolo del garante Grillo. Ieri sera il presidente del Movimento Giuseppe Conte ha annunciato il raggiungimento del quorum: «Una soddisfazione per tutti. È la vittoria di chi ha deciso di decidere, di impegnarsi per definire il futuro del M5s, a prescindere dagli orientamenti di voto. Continuiamo a votare per decidere sulle nostre battaglie». Un successo per Conte che in mattinata, in apertura di kermesse, era stato contestato da una ventina di persone con magliette con i volti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio: «Onestà e trasparenza», hanno urlato, contestando le procedure di voto. E poi: «Siete come il Pd, due mandati e a casa».

Un nuovo gruppo

Se le cose si dovessero mettere male, Conte e Todde si faranno da parte. La governatrice è pronta a costituire un suo gruppo in Consiglio regionale al quale aderirebbero gli attuali componenti del M5S, ma anche gli eletti di Orizzonte Comune (la lista creata dall’assessore al Turismo Franco Cuccureddu). Paradossalmente, la ex vice ministra non sarebbe ancora riuscita a convincere i tre che aderiscono al gruppo che prende già il suo nome: Uniti con Alessandra Todde. A fare il grande passo si sarebbe convinto solo Sebastian Cocco. Avrebbero detto no, invece, Valdo Di Nolfo e il vicepresidente dell’Assemblea Giuseppe Frau.

Ieri la presidente era al palacongressi dell’Eur per la costituente: «Stiamo lavorando per un movimento adulto, maturo, plurale e che sia aperto alle alleanze. Queste sono le speranze che stiamo trasmettendo alla base. È importante far capire che è il momento di cambiare pelle, di aprirsi, e di far vedere che siamo capaci di convincere anche altri a unirsi al Movimento». Esiste il rischio di essere fagocitati dal Partito democratico? «Nella misura in cui noi parliamo dei nostri temi, riusciamo a essere trainanti. Basti pensare», aggiunge, «a quello che abbiamo fatto per la pace, per i temi sociali. Paradossalmente siamo noi a essere realmente di sinistra».

«Vincerà il sì»

Tra i consiglieri sardi c’è molto ottimismo. Per l’assessora al Lavoro Desirè Manca, anche lei a Roma per Nova, la questione di uscire o meno dal Movimento non si pone proprio: «Io non credo che prevarrà la linea del No, quest’eventualità non la prenderei neanche in considerazione. Di certo il Movimento è in una fase di riorganizzazione totale, è la prima volta che si organizza una costituente. E poi c’è una novità: tutti sono chiamati a dire la loro». Alessandro Solinas, presidente della commissione Bilancio in Consiglio regionale, non ha alcun dubbio: «Il M5S sardo è compatto assieme a Giuseppe Conte e Alessandra Todde. Pensiamo che il percorso che si sta portando avanti sia molto importante. Pensiamo che questo sia un ulteriore tassello per dare vita al nuovo corso del movimento».

«Decidono gli iscritti»

Dice il capogruppo in Consiglio Michele Ciusa: «Siamo in attesa del responso, definire la nostra identità e avviare un nuovo percorso non può che giovare al Movimento Cinquestelle. Saranno gli iscritti a decidere».

