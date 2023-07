Un nuovo giardino in via Bruxelles  

Circa 1.200 metri quadri di prato, con alberi, essenze, panchine e illuminazione. La nuova area verde in città, inaugurata ieri pomeriggio a Genneruxi, tra via Bruxelles e via San Marino, è il risultato della collaborazione tra Comune e un’impresa privata. «Un parco tra le case, come previsto dal piano urbanistico», ha sottolineato l’assessore al Verde Pubblico, Giorgio Angius, durante il taglio del nastro del giardino insieme ai vertici dell’impresa House Costruzioni che ha realizzato i lavori.

«Si tratta di un intervento che va ad aggiungersi alla riqualificazione di piazza Islanda sempre a Genneruxi», ha ricordato Angius. «E nei prossimi mesi ci saranno ulteriori lavori eseguiti dal servizio Parchi che prenderà in carico anche la manutenzione del giardino tra via Bruxelles e via San Martino».

L’area verde, a disposizione da ieri dei cittadini, avrà un’illuminazione a led, oltre agli arredi e a diverse piante ed essenze vegetali di vario tipo. Come ribadito durante il taglio del nastro, il giardino è il risultato degli accordi presi dal Comune con l’impresa che ha realizzato un nuovo immobile. Nell’accordo pubblico-privato era previsto anche la costruzione di un’area verde: «Ora a disposizione di tutti», ha ribadito l’assessore.

