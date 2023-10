Un nuovo giardino in cinquanta scuole: il progetto del Comune è a metà strada 

Cinquanta cortili delle scuole cagliaritane – dall’infanzia alle medie - si rifanno il look: cambiano aspetto e diventano più belli e attrezzati. L’investimento da 3,3 milioni di euro prevede, infatti, l’installazione di ampi gazebo, panchine e tavoli da pic nic. Gli spazi, allestiti con superfici naturali, in erba sintetica o anti trauma, saranno dotati anche da attrezzature ludico-sportive adatte a tutte le età. In molti giardini sono stati anche creati orti didattici, dove gli alunni e le alunne possono coltivare e prendersi cura personalmente degli ortaggi. E poi saranno messi a dimora anche circa 50mila arbusti della macchia mediterranea ed essenze.

Ieri la presentazione dell’ampio progetto nella scuola dell’infanzia di via Parigi. «Cinquanta giardini scolastici comunali riqualificati, spazi rinnovati con orti didattici, piante di diverse specie, nuovi giochi, nuovi arredi e sistemi automatici di irrigazione», ha detto il sindaco Paolo Truzzu, «Abbiamo tenuto conto negli interventi di rinnovamento della sostenibilità ambientale».

Senza dimenticare che in questo modo le scuole possono sfruttare al meglio il clima cagliaritano per svolgere attività didattica e sportiva all’aperto per gran parte dell’anno. «Potranno farlo ora in ambienti adeguati, decorosi e al passo con i tempi», ha evidenziato Truzzu. L’intervento è diviso in due lotti funzionali, ciascuno riguardante 25 scuole: il primo “Cagliari Est” al momento è all’80 per cento dell’avanzamento dei lavori, il secondo “Cagliari Ovest”, invece, è al 20 per cento.

RIPRODUZIONE RISERVATA